Вице-премьер: Поставки российской нефти в Словакию восстановлены

Восстановлена транспортировка российской нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба".

Восстановлена транспортировка российской нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении вице-премьера, министра экономики Словакии Денисы Саковой, размещенной на сайте правительства страны.

"Государственная компания Transpetrol, находящаяся в ведении Министерства экономики Словацкой Республики, зафиксировала возобновление поставок нефти, при этом ее дебит в настоящее время находится на нормальном уровне", - сказано в сообщении. При этом не уточняется объем поставок.

Она отметила, что поставки нефти осуществляются в штатном режиме.

"В ближайшие дни у нас появится более точная информация о том, будут ли какие-либо корректировки графика поставок на этот месяц и повлияет ли повреждение инфраструктуры за пределами территории Словацкой Республики на общий месячный объем поставок", - отметила Сакова.

По ее мнению, учитывая быстрое восстановление поставок по трубопроводу, влияние будет минимальным.

Отметим, что прокачка нефти по "Дружба" полностью прекратилась после удара по нефтеперекачивающей станции (НПС) "Никольское" в Тамбовской области России в ночь на 18 августа.