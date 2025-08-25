О нас

Вице-премьер Польши раскритиковал президента Наворицкого за его позицию по Украине

25 августа 2025 г. 17:32
Вице-премьер Польши раскритиковал президента Наворицкого за его позицию по Украине

Польша не сможет далее финансировать доступ к спутниковому интернету Starlink для Украины из-за вето, наложенного польским президентом Каролем Навроцким.

Как передает Report, об этом написал в понедельник вице-премьер, министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети "Х".

"Кароль Навроцкий отключает своим решением интернет Украине, так как фактически это означает прекращение закона о помощи гражданам Украины", - написал Гавковский.

"Это конец интернету Starlink, который Польша предоставляет охваченной войной Украине. Это также прекращает поддержку хранения данных украинского правительства в безопасном месте", - подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что сложившаяся ситуация станет "подарком" для войск РФ и призвал президента Наворицкого поменять свой подход к Украине.

"Господин Президент - Вы должны перестать слепо наносить удары в сторону правительства ради политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России", - подытожил он.

Ранее в министерстве цифровых технологий Польши сообщали, что стоимость подписки Украины на спутниковый интернет Starlink, оплачиваемой из польского бюджета, в 2025 году превысит $20 млн. По данным ведомства, в 2022-2024 годах на терминалы и ежемесячную подписку на услуги Starlink для Украины из польского бюджета было потрачено около $84 млн.

