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Вице-премьер Польши не намерен оставаться в правительстве после парламентских выборов

Вице-премьер Польши не намерен оставаться в правительстве после парламентских выборов Вице-премьер и лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский после намеченных на осень парламентских выборов не намерен продолжать работать в правительстве.
Другие страны
11 июля 2023 г. 11:49
Вице-премьер Польши не намерен оставаться в правительстве после парламентских выборов

Вице-премьер и лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский после намеченных на осень парламентских выборов не намерен продолжать работать в правительстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете Super Express.

"После выборов, верю, что выигранных, у меня нет намерения продолжать работу в правительстве", - сказал политик.

Качиньский также сообщил, что не планирует в случае победы на выборах его партии занимать пост премьер-министра. "Не хочу быть премьером, это не принимаю во внимание", - сказал он.

Качиньский вернулся в состав польского правительства, заняв пост вице-премьера 21 июня.

Очередные парламентские выборы в Польше состоятся осенью, но их точная дата пока не определена.

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Версия на английском языке Polish deputy PM doesn’t intend to stay in government after parliamentary elections

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