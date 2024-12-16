О нас

Вице-премьер Канады Фриланд объявила об уходе в отставку

Вице-премьер Канады Фриланд объявила об уходе в отставку Вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд объявила, что покинет правительство премьер-министра Джастина Трюдо.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 19:34
Вице-премьер Канады Фриланд объявила об уходе в отставку

Вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд объявила, что покинет правительство премьер-министра Джастина Трюдо.

Как передает Report, соответствующее письмо она опубликовала в соцсети Х.

"В пятницу (13 декабря - ред.) Вы (Трюдо - ред.) сказали мне, что больше не хотите, чтобы я была вашим министром финансов, предложив мне другую должность в кабинете министров, - написала Фриланд. - Поразмыслив, я решила уйти из кабинета министров".

По данным СМИ, депутат имеет западноукраинские корни и известна непримиримой антироссийской позицией.

Отметим, что 18 декабря Трюдо проведет перестановки в своем кабинете министров. Трюдо и правящая Либеральная партия Канады с 2023 года начали терять поддержку соотечественников на фоне продолжающегося повышения цен и роста стоимости жизни.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Бундестаг отказал в доверии Шольцу
Бундестаг отказал в доверии Шольцу
16 декабря 2024 г. 20:03
МИД Беларуси: Минск сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии
МИД Беларуси: Минск сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии
16 декабря 2024 г. 19:02
ЕС включил в санкции семь СПГ-танкеров
ЕС включил в санкции семь СПГ-танкеров
16 декабря 2024 г. 18:34
Асад надеется, что Сирия вновь станет свободной и независимой страной
Асад надеется, что Сирия "вновь станет свободной и независимой страной"
16 декабря 2024 г. 18:08
В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян
В Германии четыре человека заразились новым штаммом оспы обезьян
16 декабря 2024 г. 17:22
Башар Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии
Башар Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии
16 декабря 2024 г. 16:59
ЕС продлил для некоторых компаний сроки ухода из России
ЕС продлил для некоторых компаний сроки ухода из России
16 декабря 2024 г. 16:39
В Мексике застрелили мэра муниципалитета
В Мексике застрелили мэра муниципалитета
16 декабря 2024 г. 16:37
Новый премьер Франции провел встречи с некоторыми лидерами политических партий
Новый премьер Франции провел встречи с некоторыми лидерами политических партий
16 декабря 2024 г. 15:38
Под новые санкции ЕС в отношении РФ попало более 50 судов из третьих стран
Под новые санкции ЕС в отношении РФ попало более 50 судов из третьих стран
16 декабря 2024 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi