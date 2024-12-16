Вице-премьер Канады Фриланд объявила об уходе в отставку

Вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд объявила, что покинет правительство премьер-министра Джастина Трюдо.

Вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд объявила, что покинет правительство премьер-министра Джастина Трюдо.

Как передает Report, соответствующее письмо она опубликовала в соцсети Х.

"В пятницу (13 декабря - ред.) Вы (Трюдо - ред.) сказали мне, что больше не хотите, чтобы я была вашим министром финансов, предложив мне другую должность в кабинете министров, - написала Фриланд. - Поразмыслив, я решила уйти из кабинета министров".

По данным СМИ, депутат имеет западноукраинские корни и известна непримиримой антироссийской позицией.

Отметим, что 18 декабря Трюдо проведет перестановки в своем кабинете министров. Трюдо и правящая Либеральная партия Канады с 2023 года начали терять поддержку соотечественников на фоне продолжающегося повышения цен и роста стоимости жизни.