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Вице-премьер Италии считает причиной протестов аграриев в Европе политику фон дер Ляйен

Вице-премьер Италии считает причиной протестов аграриев в Европе политику фон дер Ляйен Вице-премьер Италии, министр инфраструктуры, лидер одной из правящих партий "Лига" Маттео Сальвини заявил агентству ANSA, что видит причину массовых протестов аграриев в Европе в "катастрофической" политике Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 01:57
Вице-премьер Италии считает причиной протестов аграриев в Европе политику фон дер Ляйен

Вице-премьер Италии, министр инфраструктуры, лидер одной из правящих партий "Лига" Маттео Сальвини заявил агентству ANSA, что видит причину массовых протестов аграриев в Европе в "катастрофической" политике Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Тракторы выехали на площади по всей Европе, для них проблема в нынешней Еврокомиссии. Эта комиссия Урсулы фон дер Ляйен с этой точки зрения катастрофа, в плане политики труда и прав", - сказал Сальвини. "У нас проблемы с теми, кто управлял Европой вместе с социалистами слишком долго", - продолжил он, указав, что не стал бы голосовать за сохранение фон дер Ляйен на посту председателя ЕК.

Массовые демонстрации аграриев проходят во Франции из-за недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Фермеры также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства.

Протесты охватили также Германию и Бельгию. В Италии феномен носит более сдержанный характер, хотя в разных регионах страны проходят несколько акций.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyalı nazir Ursula fon der Lyayeni kəskin tənqid edib

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