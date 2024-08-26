Вице-премьер Италии предположил, что после Дурова проблемы могут возникнуть у Маска

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини раскритиковал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции и предположил, что следующим человеком, кто окажется в подобной ситуации, будет владелец X Илон Маск.

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини раскритиковал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции и предположил, что следующим человеком, кто окажется в подобной ситуации, будет владелец X Илон Маск.

Как сообщает Report , своей точкой зрения политик поделился в Facebook.

"Европа уже близка к цензуре. Да здравствует свобода, мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Великий (и неудобный) Илон Маск?" - задался вопросом Сальвини.

Напомним, что ранее Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Отмечалось, что правоохранительные органы Франции считают его причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.