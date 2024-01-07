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Вице-премьер Италии: ЕС должен создать свои вооруженные силы

Вице-премьер Италии: ЕС должен создать свои вооруженные силы Евросоюзу (ЕС) следует создать свои вооруженные силы, которые будут предотвращать войны и поддерживать мир.
Другие страны
7 января 2024 г. 15:36
Вице-премьер Италии: ЕС должен создать свои вооруженные силы

Евросоюзу (ЕС) следует создать свои вооруженные силы, которые будут предотвращать войны и поддерживать мир.

Как передает Report, об этом в интервью изданию La Stampa заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики", - считает политик.

По его мнению, в мире с множеством кризисов, которые охватывают обширную территорию от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, поэтому общая для европейских стран армия должна стать реальностью.

Ранее о необходимости создания европейских ВС говорил и глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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