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Вице-премьер Испании призвала импортеров газа не подписывать новых контрактов с РФ

Вице-премьер Испании призвала импортеров газа не подписывать новых контрактов с РФ Заместитель председателя правительства Испании, министр экологического перехода Тереса Рибера призвала компании, занимающиеся импортом газа в королевство, не подписывать новых контрактов на поставки топлива из России.
Другие страны
11 января 2024 г. 19:55
Вице-премьер Испании призвала импортеров газа не подписывать новых контрактов с РФ

Заместитель председателя правительства Испании, министр экологического перехода Тереса Рибера призвала компании, занимающиеся импортом газа в королевство, не подписывать новых контрактов на поставки топлива из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета ABC.

Вице-премьер напомнила, что никаких правовых оснований для запрета на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) нет. "Я неоднократно беседовала с основными импортерами СПГ, работающими в Испании, с просьбой не подписывать новые контракты, не увеличивать присутствие российского СПГ на нашей территории", - добавила Рибера.

10 декабря энергетическая компания Enagas сообщила, что в декабре 2023 года РФ заняла второе место после Алжира по объемам поставок СПГ в Испанию. За весь 2023 год королевство приобрело 72 690 ГВт·ч СПГ у России по сравнению с 53 859 ГВт·ч в 2022 году. Таким образом, по итогам всего прошлого года РФ заняла третье место по объемам поставок газа в Испанию после Алжира и США.

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