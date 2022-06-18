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Вице-премьер и министр экологии Болгарии заразился коронавирусом

Вице-премьер и министр экологии Болгарии заразился коронавирусом Вице-премьер по вопросам политики в области климата и министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Борислав Сандов сообщил, что заразился коронавирусом.
Другие страны
18 июня 2022 г. 18:24
Вице-премьер и министр экологии Болгарии заразился коронавирусом

Вице-премьер по вопросам политики в области климата и министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Борислав Сандов сообщил, что заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в субботу в социальной сети Facebook.

"Горжусь тем, что вхожу в состав правительства, во главе которого находится Кирил Петков. Единственное, что меня раздражает, это то, что на следующей неделе не смогу быть рядом с ним и другими коллегами, так как сегодня у меня был диагностирован ковид", - вице-премьер выразил сожаление, что из-за заболевания не сможет принять участие в слушаниях по вотуму недоверия правительству, запланированному в парламенте на 21 июня.

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