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Вице-премьер Госсовета КНР: Все страны должны отстаивать свободную торговлю

Вице-премьер Госсовета КНР: Все страны должны отстаивать свободную торговлю Международное сообщество должно придерживаться принципов мультилатерализма и защищать основы свободной торговли.
Другие страны
12 мая 2025 г. 07:27
Вице-премьер Госсовета КНР: Все страны должны отстаивать свободную торговлю

Международное сообщество должно придерживаться принципов мультилатерализма и защищать основы свободной торговли.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече в Женеве с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой.

"Многосторонняя торговая система, ядром которой является ВТО, является краеугольным камнем международной торговли и играет важную роль в глобальном экономическом управлении, - приводит его слова агентство Синьхуа. - Все стороны должны разрешать разногласия и споры посредством равноправного диалога в рамках ВТО, совместно отстаивать многосторонность и свободную торговлю, содействовать стабильному и бесперебойному функционированию глобальных цепочек производства и поставок".

Хэ Лифэн заверил, что КНР продолжит всесторонне участвовать в реформировании ВТО, поддерживать ее роль стабилизирующей силы мировой торговли. Пекин будет защищать законные права и интересы развивающихся стран и вносить больший вклад в решение общих глобальных проблем, добавил он.

Вице-премьер Госсовета КНР проинформировал гендиректора ВТО о торгово-экономических переговорах Китая и США, состоявшихся в Швейцарии 10-11 мая.

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