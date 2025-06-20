Вице-премьер Госсовета КНР: Ограничения США только делают Китай сильнее

Попытки Соединенных Штатов сдержать научно-технологическое развитие Китая в итоге дают ему импульс для движения вперед.

Попытки Соединенных Штатов сдержать научно-технологическое развитие Китая в итоге дают ему импульс для движения вперед.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Китай показывает в последние годы: где сильнее удар, там и будет более быстрый прогресс и быстрое развитие, - сказал Дин Сюэсян, комментируя курс Вашингтона на научно-технологическое сдерживание Пекина. - Американцы пытаются блокировать развитие нашей науки и наших технологий, это случилось не сегодня и не вчера, они это делают десятилетиями, но все их попытки только делают нас сильнее там, где они наносят удар".

По его словам, "сегодняшние ограничения лишь создают хорошее стимулы для завтрашнего развития."