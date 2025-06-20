О нас

Вице-премьер Госсовета КНР: Ограничения США только делают Китай сильнее

Вице-премьер Госсовета КНР: Ограничения США только делают Китай сильнее Попытки Соединенных Штатов сдержать научно-технологическое развитие Китая в итоге дают ему импульс для движения вперед.
Другие страны
20 июня 2025 г. 21:11
Вице-премьер Госсовета КНР: Ограничения США только делают Китай сильнее

Попытки Соединенных Штатов сдержать научно-технологическое развитие Китая в итоге дают ему импульс для движения вперед.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Китай показывает в последние годы: где сильнее удар, там и будет более быстрый прогресс и быстрое развитие, - сказал Дин Сюэсян, комментируя курс Вашингтона на научно-технологическое сдерживание Пекина. - Американцы пытаются блокировать развитие нашей науки и наших технологий, это случилось не сегодня и не вчера, они это делают десятилетиями, но все их попытки только делают нас сильнее там, где они наносят удар".

По его словам, "сегодняшние ограничения лишь создают хорошее стимулы для завтрашнего развития."

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çin rəsmisi: ABŞ-nin məhdudiyyətləri bizi gücləndirir

Самое читаемое

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу
Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу
14 июня 2025 г. 03:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi