О нас

Вице-премьер Госсовета КНР Чжан посетит РФ 19-22 мая

Вице-премьер Госсовета КНР Чжан посетит РФ 19-22 мая Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин посетит РФ 19-22 мая, проведет очередное заседание в рамках сотрудничества в экономической и гуманитарной областях "Волга - Янцзы".
Другие страны
16 мая 2025 г. 12:10
Вице-премьер Госсовета КНР Чжан посетит РФ 19-22 мая

Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин посетит РФ 19-22 мая, проведет очередное заседание в рамках сотрудничества в экономической и гуманитарной областях "Волга - Янцзы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"По приглашению заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин отправится в Россию с 19 по 22 мая, где проведет пятое заседание механизма по сотрудничеству между регионами Приволжского федерального округа РФ и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР, а также заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству Северо-Восточного Китая и Дальнего Востока России", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
11 мая 2025 г. 18:35
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков
12 мая 2025 г. 12:51
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi