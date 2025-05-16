Вице-премьер Госсовета КНР Чжан посетит РФ 19-22 мая

Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин посетит РФ 19-22 мая, проведет очередное заседание в рамках сотрудничества в экономической и гуманитарной областях "Волга - Янцзы".

Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин посетит РФ 19-22 мая, проведет очередное заседание в рамках сотрудничества в экономической и гуманитарной областях "Волга - Янцзы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"По приглашению заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин отправится в Россию с 19 по 22 мая, где проведет пятое заседание механизма по сотрудничеству между регионами Приволжского федерального округа РФ и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР, а также заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству Северо-Восточного Китая и Дальнего Востока России", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.