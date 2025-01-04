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Вице-премьер: Экономика ФРГ не демонстрирует реального роста с 2018 года

Вице-премьер: Экономика ФРГ не демонстрирует реального роста с 2018 года Подлинного роста экономики Германии не наблюдается с 2018 года.
Другие страны
4 января 2025 г. 00:16
Вице-премьер: Экономика ФРГ не демонстрирует реального роста с 2018 года

Подлинного роста экономики Германии не наблюдается с 2018 года.

Как передает Report, об этом вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры от "Зеленых" Роберт Хабек заявил в интервью журналу Der Spiegel.

"У нас в Германии нет реального роста с 2018 года. Экономика переживает сейчас глубокий, структурный кризис. Корни этого кризиса лежат в проблемах, которыми не занимались на протяжении многих лет, - это нехватка квалифицированных кадров, излишняя бюрократия, низкий уровень инвестиций. К этому добавляются масштабные геополитические сдвиги", - утверждает Хабек.

Министр назвал своей самой большой ошибкой то, что еще в начале 2022 года не была разработана масштабная программа развития экономики.

"Тогда исследования указывали на рост инфляции, повышение цен и процентных ставок. Но вместо этого правительство предпринимало лишь мелкие шажки и действовало, руководствуясь догмой рестриктивной финансовой политики. Мне следовало быть принципиальнее... Если мы фундаментально не изменимся, то в высококонкурентном мире больше не будем играть ту роль, которую до сих пор играли. Мы уже сейчас слишком далеко откатились назад", - отметил вице-канцлер.

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