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Вице-премьер Британии ушел в отставку на фоне расследования об агрессивном поведении

Вице-премьер Британии ушел в отставку на фоне расследования об агрессивном поведении Заместитель премьер-министра, лорд-канцлер, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил об уходе в отставку по итогам расследования жалоб на его агрессивное поведение с подчиненными.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 14:35
Вице-премьер Британии ушел в отставку на фоне расследования об агрессивном поведении

Заместитель премьер-министра, лорд-канцлер, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил об уходе в отставку по итогам расследования жалоб на его агрессивное поведение с подчиненными.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

"Сообщаю о том, что выхожу из состава вашего правительства после публикации доклада, подготовленного по итогам расследования королевского адвоката Адама Толли", - говорится в тексте письма, направленного 49-летним Раабом премьер-министру страны Риши Сунаку. - "Я сам призвал провести расследование и пообещал подать в отставку, если оно выявит какие бы то ни было свидетельства тиранического поведения [в отношении подчиненных] с моей стороны. Я считаю важным держать свое слово".

Официально подтверждалось рассмотрение восьми жалоб. Шесть из них охватывали предыдущий срок Рааба во главе Минюста (с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года), еще одна - то время, когда он работал министром иностранных дел (с июля 2019 года по сентябрь 2021 года), последняя - период с июля по ноябрь 2018 года, когда он возглавлял министерство по вопросам выхода из ЕС в правительстве Терезы Мэй. Неофициально же говорилось о 24 жалобах

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Версия на английском языке Dominic Raab resigns as UK deputy PM over bullying complaints
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