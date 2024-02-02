Вице-премьер Британии подтвердил отсутствие планов по отправке военных в Йемен

Великобритания по-прежнему не собирается отправлять своих военнослужащих в Йемен для борьбы с мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы).

Великобритания по-прежнему не собирается отправлять своих военнослужащих в Йемен для борьбы с мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Оливер Дауден в интервью агентству Reuters в резиденции британского посла в Абу-Даби.

"Давайте проясним с самого начала: у нас нет каких-либо планов начинать наземную операцию", - сказал он. Дауден выразил мнение, что осуществленные Великобританией воздушные удары по объектам хуситов привели к снижению военного потенциала мятежников.

Великобритания и США дважды в январе наносили совместную серию ударов по позициям "Ансар Аллах". В Лондоне и Вашингтоне отметили, что путем бомбардировок объектов хуситов намерены "восстановить стабильность в Красном море" и обеспечить свободу навигации в регионе. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс ранее исключал возможность проведения наземной операции для борьбы с хуситами, но допускал нанесение новых ракетных ударов по их позициям.