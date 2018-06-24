Вице-премьер Италии назвал Макрона наглым президентом

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Вице-премьер и главы МВД Италии Маттео Сальвини в своём выступлении перед журналистами раскритиковал французского лидера Эмманюэля Макрона после его заявлений о проблеме с мигрантами на Апеннинах, передает Report,
Ранее Макрон сообщил, что "Италия не переживает миграционный кризис так, каким он был до прошлого года, а кто так говорит, лжёт".
По словам Сальвини, расходы на прибывающих мигрантов на Апеннинах уже составили более пяти миллиардов евро.
— Если для наглого президента Макрона это не проблема, мы приглашаем его прекратить оскорбления и показать великодушие фактами, открыв многие французские порты,— заявил политик.
Также Сальвини призвал Макрона "прекратить отказываться от женщин, детей и мужчин в Вентимилье" — приграничном городе, через который во Францию идёт поток мигрантов.
По словам вице-премьера, если Франция "собирается превратить Италию в лагерь беженцев для всей Европы, то она полностью ошибается".
Стоит отметить, что позицию Сальвини поддержал и второй вице-премьер страны Луиджи Ди Майо. Он подчеркнул, что в Италии "на самом деле существует чрезвычайная ситуация с миграцией и подпитывает её в том числе Франция".
News DepartmentАвтор новости
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