Вице-премьер Италии назвал Мадуро преступником

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Салвини назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "преступником" и выразил надежду на его скорейший уход, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Как итальянец и как отец, который имел возможность познакомиться со многими венесуэльцами и итальянцами, бежавшими из Венесуэлы в Италию, я надеюсь, что этот преступник уйдет как можно скорее, потому что речь идет именно о преступнике", - сказал Салвини, комментируя журналистам последние заявления президента США Дональда Трампа.

Лидер правящей партии "Лига" уточнил, что вооруженное вторжение в Венесуэле является "последней вещью, в которой есть необходимость".