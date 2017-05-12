Вице-председатель сената Пакистана пострадал во время взрыва в Белуджистане, унесшего жизни 25 человек - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В результате подрыва кортежа вице-председателя сената Пакистана Маулана Абдул Гафур Хайдери погибли по меньшей мере 25 человек, 35 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на tribune.com.pk.

***14:41

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Вице-председатель сената Пакистана Маулана Абдул Гафур Хайдери пострадал при взрыве в провинции Белуджистан, пятеро человек погибли, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в округе Мастунг. Кортеж высокопоставленного политика, предположительно, был подорван, когда он возвращался с мероприятия.

Хайдери госпитализирован в ближайшую клинику.