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Вице-председатель ЕК пригрозил ответными мерами в случае введения Трампом пошлин

Вице-председатель ЕК пригрозил ответными мерами в случае введения Трампом пошлин Евросоюз может принять ответные меры в случае, если администрация избранного президента США Дональда Трампа введет тарифы на импорт из стран блока.
Другие страны
8 января 2025 г. 15:50
Вице-председатель ЕК пригрозил ответными мерами в случае введения Трампом пошлин

Евросоюз может принять ответные меры в случае, если администрация избранного президента США Дональда Трампа введет тарифы на импорт из стран блока.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии Стефан Сежурне.

"Я готов обсудить с коллегами как оборонительные, так и наступательные действия", - сказал он, отметив, в частности, возможность введения пошлин на импорт из США и дополнительных мер по поддержке европейского бизнеса.

Также Сежурне предложил создать общеевропейский фонд конкурентоспособности, из которого можно было бы оплачивать поддержание инфраструктуры для таких отраслей, как производство стали и автомобилей, чтобы одновременно помочь им сократить углеродный след и сохранить производства на территории Европы.

Он выразил надежду, что Трампа все еще можно убедить воздержаться от протекционистских мер и подчеркнул, что торговая война нанесет ущерб и ЕС, и США.

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