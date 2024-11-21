Вице-председатель AZCHEMCO Рифат Султанзаде: Коды Гобустана – спасение человечества от глобальных климатических изменений

Report представляет вниманию читателей интервью с вице-председателем AZCHEMCO Рифатом Султанзаде.

Report представляет вниманию читателей интервью с вице-председателем AZCHEMCO Рифатом Султанзаде.

- Добрый день, будучи в Зеленой зоне СОР29, павильон AZCHEMCO поистине является одним из самых привлекательных как для местных жителей, так и для гостей столицы. Не могли бы вы немного рассказать об истории дизайна павильона?

- Как вы могли заметить на нашем павильоне установлен макет скалы, напоминающей Гобустан. Данное сделано неспроста, Гобустан считается одним из важнейших мировых наследий и знаменует важный эпизод для истории человека. По моему мнению символы Гобустана представляют своего рода коды, которые были зашифрованы много веков назад для нас сегодня. Не так давно даже вышел фильм под названием "Код Гобустана", который представляет зрителю сакральность и зашифрованный посыл. Мы считаем, что данный факт является основополагающим в спасении человечества от глобальных климатических изменений.

- Что послужило причиной участия AZCHEMCO на СОР29?

- По статистике ООН ожидается, что в ближайшие 30 лет население мира увеличится с нынешних 8 млрд до 9,7 млрд в 2050 году. Из отчетов ООН следует, что необходимо коренным образом изменить глобальную продовольственную и сельскохозяйственную систему, с тем чтобы было возможно прокормить около 700 млн человек, которые сегодня голодают, и еще почти 2 млрд человек к 2050 году.

Раннее на СОР 21 в Париже и СОР23 в Бонне мировое сообщество обсуждало тему восстановления засоленных почв для возврата их в сельское хозяйство, что позволило бы решить сразу несколько задач "Целей устойчивого развития". Сегодня на СОР29 компания AZCHEMCO и Министерство экологии и природных ресурсов продемонстрировали мировому сообществу, что решение есть и оно находится в стране принимающей 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – в Азербайджане.

- Не могли бы вы рассказать о преимуществах проекта более детально?

- Благодаря технологии и методологии применения систем подземного капельного орошения и продукта "Drip Drop 369" от AZCHEMCO становится возможным снизить засоленность и отрегулировать pH почвы непригодной для сельского хозяйства. Исходя из результатов лабораторных исследований Azelab и Intertek было выявлено снижение показателя засоленности почвы с 3.6 до 0.3, и электропроводимости с 9 140 до 291. Это, в свою очередь, подтвердило возможность использования засоленной почвы в сельском хозяйстве.

Данное в свою очередь приведет почву в пригодное для обработки состояние, улучшит ее качество и повысит общую продуктивность вкупе с жидкими и водорастворимыми удобрениями.

Данный проект способен решить сразу несколько целей устойчивого развития так, как увеличивается количество сельхоз площадей, минимизируется объем используемой воды в процессе орошения, ведется четкий контроль за количеством применяемых качественных жидких и водорастворимых удобрений. Также, ввиду использования систем подземного капельного орошения отсутствует процесс испарения влаги. А также препятствует образованию и попаданию в атмосферу закиси азота, которая вызывает парниковый эффект и влияет на глобальное потепление. Увеличение сельхоз площадей и правильная методология ведения сельского хозяйства поспособствует частичному решению проблем с нехваткой продовольствия, являющейся одной из приоритетных задач "Целей устойчивого развития".



- Как вы можете оценить проведение СОР29 в Баку?

- В первую очередь от лица компании и себя лично хочу выразить благодарность Президенту Азербайджана господину Ильхаму Алиеву за его непомерный вклад в поддержку проведения столь значимого для мирового сообщества мероприятия в Азербайджане. Политика глубокоуважаемого Президента Азербайджана является фундаментальной основой благоприятного развития государственного и частного секторов сегодняшнего Азербайджана как внутри страны, так и за ее пределами.

Считаю, что организаторы конференции под руководством президента СОР29, Министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева более чем отлично выполнили, возложенные на них задачи и показали всему миру, что Азербайджан – передовая страна для обсуждения и решения глобальных экологических и климатических проблем.

Не могу также обойти стороной невероятную поддержку со стороны азербайджанских и иностранных деятелей в Зеленой зоне. За прошедшие дни павильон AZCHEMCO посетили и участвовали в рассаде ростков клубники Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, президент СОР29, Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, Председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, президент ФК "Барселона" Жоан Лапорта, всемирно известный футболист Роналдиньо, руководитель Национального музея Грузии член-корреспондент Академии наук Грузии профессор Давид Лордкипанидзе.

