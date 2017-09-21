Вице-мэр Одессы подала в отставку из-за пожара в детском лагере

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько подала в отставку после пожара в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли три ребенка.

Как передает Report, об этом сообщает "Думская".

Городской голова Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об отставке Цвиринько.

Сообщается, что она написала заявление во вторник, 19 сентября. Ее уволили с формулировкой по собственному желанию.

Издание отмечает, что уход Цвиринько, связан с пожаром в детском лагере.