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    Вице-консул США ранена в Бразилии при попытке ограбления

    Инцидент произошел около курортного города Ангра-дус-Рейс

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Американский вице-консул в Бразилии Стефани Масланд Болен получила огнестрельное ранение в ногу при попытке ограбления в штате Рио-де-Жанейро.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал Globo со ссылкой на заявление полиции.

    Инцидент произошел в четверг вечером на трассе около курортного города Ангра-дус-Рейс. Муж дипломата, находившийся рядом с ней в машине в момент нападения, не пострадал. Вице-консул доставлена в больницу, о состоянии ее здоровья пока не сообщается.

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