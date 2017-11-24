Вице-консул США ранена в Бразилии при попытке ограбления

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Американский вице-консул в Бразилии Стефани Масланд Болен получила огнестрельное ранение в ногу при попытке ограбления в штате Рио-де-Жанейро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал Globo со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел в четверг вечером на трассе около курортного города Ангра-дус-Рейс. Муж дипломата, находившийся рядом с ней в машине в момент нападения, не пострадал. Вице-консул доставлена в больницу, о состоянии ее здоровья пока не сообщается.