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Вице-канцлера МИД Эстонии внесли в стоп-лист РФ

Вице-канцлера МИД Эстонии внесли в стоп-лист РФ Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд внесена в стоп-лист РФ в ответ на аннулирование визы официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел ОБСЕ.
Другие страны
13 января 2025 г. 17:03
Вице-канцлера МИД Эстонии внесли в стоп-лист РФ

Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд внесена в стоп-лист РФ в ответ на аннулирование визы официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел ОБСЕ.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник в Москве.

"Это решение - "привет" Таллину из Москвы в связи с продавленным Эстонией аннулированием мальтийской визы официального представителя МИД России Марии Захаровой, о чем стало известно буквально накануне вылета российской делегации для участия в совещании министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря прошлого года", - сказал он.

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