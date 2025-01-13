Вице-канцлера МИД Эстонии внесли в стоп-лист РФ

Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд внесена в стоп-лист РФ в ответ на аннулирование визы официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел ОБСЕ.
Как передает Report, об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник в Москве.
"Это решение - "привет" Таллину из Москвы в связи с продавленным Эстонией аннулированием мальтийской визы официального представителя МИД России Марии Захаровой, о чем стало известно буквально накануне вылета российской делегации для участия в совещании министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря прошлого года", - сказал он.