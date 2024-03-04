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Вице-канцлер Германии выступил за продвижение военных исследований в стране

Вице-канцлер Германии выступил за продвижение военных исследований в стране Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек высказался за продвижение военных исследований в Германии и усиление инноваций в сферах безопасности и обороноспособности.
Другие страны
4 марта 2024 г. 09:24
Вице-канцлер Германии выступил за продвижение военных исследований в стране

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек высказался за продвижение военных исследований в Германии и усиление инноваций в сферах безопасности и обороноспособности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил Хабек в интервью газете Handelsblatt.

"В течение долгого времени мы в Германии, к сожалению, в ошибочной надежде, что вечный мир воцарится на континенте, делали слишком мало в сфере безопасности. По сути, мы также сократили объемы инноваций и исследований", - сказал он.

Он подчеркнул, что "так продолжаться не может".

"Нам необходимо добиться большего с точки зрения безопасности и обороноспособности. Улучшение также означает усиление инноваций", - констатировал министр.

Другие страны, такие как Израиль, по его словам, находятся далеко впереди в этой области. "Индустрия стартапов, которая процветает там, также выросла из военного комплекса: беспилотники, высокие технологии, кибербезопасность. В результате работы над этим появилось много сопутствующих продуктов", - пояснил Хабек. Германия "в идеале много лет назад должна была иметь оборонительное оружие, такое как высокотехнологичные дроны-перехватчики", считает он.

Сценарии угроз, по утверждению главы Минэкономики, могут стать реальностью ввиду нынешних событий в Украине. "Вот почему нам рекомендуется укреплять нашу безопасность и обороноспособность. Кибербезопасность, искусственный интеллект и цифровые системы перехвата являются частью этого", - убежден он.

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