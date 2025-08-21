Вице-канцлер Германии: Время для отправки военных ФРГ в Украину еще не пришло

Время для принятия решения о развертывании военных Бундесвера (ВС ФРГ) в Украине еще не пришло.

Как передает Report , об этом в эфире телеканала Sat.1 заявил вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

"Сейчас еще слишком рано давать такие ответы", - сказал Клингбайль, отвечая на соответствующий вопрос. Сначала, по его словам, нужно подождать и посмотреть, действительно ли будет мир между Россией и Украиной. Однако, если мир все же будет достигнут, как заявил он, то Украине нужны гарантии безопасности.

"Прежде всего, для этого нужна сильная украинская армия", - отметил Клингбайль. "А потом посмотрим, что еще можно сделать. Но будут ли это военные ФРГ или нет, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня", - резюмировал вице-канцлер ФРГ.

В настоящее время в Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военных в Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать "решения, требующие мандата". Однако сейчас, как заявил канцлер, "еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос". Правительство Германии заметило, что дискуссии о гарантиях безопасности для Украины не должны ограничиваться только этим вопросом.