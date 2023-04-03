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Вице-канцлер Германии прибыл в Киев

Вице-канцлер Германии прибыл в Киев Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек прибыл в Киев. Вместе с ним приехала небольшая делегация предпринимателей во главе с президентом федерального союза промышленности ФРГ Зигфридом Руссвурмом.
Другие страны
3 апреля 2023 г. 09:25
Вице-канцлер Германии прибыл в Киев

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек прибыл в Киев. Вместе с ним приехала небольшая делегация предпринимателей во главе с президентом федерального союза промышленности ФРГ Зигфридом Руссвурмом.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

Хабек планирует обсудить участие германской стороны в восстановлении Украины, а также сотрудничество в энергетической сфере.

"Украина должна получить четкий сигнал - мы верим, что она победит, что она будет восстановлена", - отметил он по прибытию в столицу Украины.

По его мнению, в интересах Европы не только оказывать Украине поддержку в трудную минуту, но и гарантировать, что эта страна и в будущем будет экономически сильным партнером.

Руссвурм назвал визит "сигналом для украинцев о том, что германская экономика тоже поддерживает их".

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