Вице-канцлер ФРГ заявил, что Европа готова к ответным пошлинам в отношении США

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры от "зеленых" Роберт Хабек заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики приведут к росту инфляции в США, и отметил, ч

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры от "зеленых" Роберт Хабек заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики приведут к росту инфляции в США, и отметил, что Европа готова к ответным мерам.

Как передает Report , об этом он сообщил на мероприятии, организованном газетой Kölner Stadt-Anzeiger .

"Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам", - сказал Хабек. "Американцы должны знать: это очень плохая альтернатива", - добавил он. При этом глава Минэкономики Германии подчеркнул, что тарифы приведут к росту инфляции, в том числе для потребителей и компаний в США.

"Мы дадим понять американцам: вам тоже есть что терять. Но если это не сработает, то мы не можем позволить собой помыкать", - резюмировал Хабек.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил о последствиях введенных США пошлин для мировой торговли. "Глобальный обмен товарами и сырьем оказался историей большого успеха, которая обеспечила процветание всем нам", - заявил он журналистам на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. "Вот почему важно, чтобы мы не разделяли мир сейчас многочисленными таможенными барьерами, а сделали этот обмен товарами и услугами возможным и в будущем", - заметил канцлер ФРГ. Отвечая на вопрос о возможных европейских контрмерах, Шольц сказал, что ЕС является сильным экономическим пространством и имеет "свои собственные варианты действий".