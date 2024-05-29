Вице-канцлер ФРГ прокомментировал сделку Rheinmetall и ФК "Боруссия"

Спонсорская сделка между оборонным концерном Rheinmetall и футбольным клубом "Боруссия" из Дортмунда отражает новую ситуацию с безопасностью.

Спонсорская сделка между оборонным концерном Rheinmetall и футбольным клубом "Боруссия" из Дортмунда отражает новую ситуацию с безопасностью.

Как передает Report, об этом сказал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Тот факт, что Rheinmetall теперь спонсирует футбольный клуб, действительно необычен, но он показывает, в каком мы положении", - заявил Хабек.

По его словам, власти ФРГ поддерживают постоянный контакт с Rheinmetall, чтобы убедиться в способности компании выпускать больше боеприпасов для поддержки Украины.

"Мы знаем и, к сожалению, вынуждены признать, что находимся в другом, более угрожающем мире", - утверждал министр.

По его мнению, "сдержанность, которая практиковалась и была понятна" в отношениях с оборонной отраслью, больше не является правильной. "В этом плане спонсорство, безусловно, в некоторой степени отражает реалии нового времени", - считает глава Минэкономики.

Как сообщалось ранее, концерн Rheinmetall заключил трехлетний рекламный контракт с футбольным клубом "Боруссия".