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Вице-канцлер ФРГ: Бюджетный спор вредит восстановлению экономики страны

Вице-канцлер ФРГ: Бюджетный спор вредит восстановлению экономики страны Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек полагает, что бюджетный спор, который на протяжении долгого времени был яблоком раздора в правящей коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", Свободная дем
Другие страны
21 августа 2024 г. 06:37
Вице-канцлер ФРГ: Бюджетный спор вредит восстановлению экономики страны

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек полагает, что бюджетный спор, который на протяжении долгого времени был яблоком раздора в правящей коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", Свободная демократическая партия), является препятствием на пути восстановления экономики страны.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство DPA, свою точку зрения он высказал в ходе "гражданского диалога".

По словам Хабека, бюджетный спор вредит экономическому подъему в Германии. В настоящее время германская экономика переживает слабый экономический рост, "Светофор" планирует принятие пакета мер по его стимулированию. Однако ничего из этого пока не реализовано.

Глава Минэкономики, министр финансов Кристиан Линднер и канцлер Олаф Шольц провели трудные переговоры по бюджету на 2025 год, в результате которых был достигнут компромисс. Однако в проекте бюджета все еще есть дыры, исчисляемые миллиардами евро.

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