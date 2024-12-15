О нас

Вице-канцлер: Бизнес-модель Германии загнана в угол

Вице-канцлер: Бизнес-модель Германии загнана в угол Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии и кандидат в канцлеры от партии "зеленых" Роберт Хабек признал, что бизнес-модель страны "загнана в угол".
Другие страны
15 декабря 2024 г. 11:23
Вице-канцлер: Бизнес-модель Германии загнана в угол

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии и кандидат в канцлеры от партии "зеленых" Роберт Хабек признал, что бизнес-модель страны "загнана в угол".

Как передает Report, об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

"В любом случае наша бизнес-модель действительно загнана в угол", - сказал Хабек.

При этом Хабек отметил, что ФРГ является экспортной страной, которой необходимы открытые рынки.

"Дональд Трамп закрывает рынки, Китай также закрывает рынки, повсюду продвигая свои электромобили. Это одна из серьезных проблем германской автомобильной промышленности", - подчеркнул министр.

По его словам, тот факт, что ФРГ уже много лет не инвестирует в инфраструктуру, в налоговые условия и в квалифицированную рабочую силу, также имеет негативное влияние.

"У нас действительно есть проблема с привлекательностью ФРГ как места для ведения бизнеса, но ее можно решить", - заключил глава ведомства.

Издание отмечает, что экономика ФРГ переживает серьезный кризис. В ноябре инфляция в стране ускорилась, составив 2,2% в годовом исчислении. Эксперты Германского федерального банка (Бундесбанка) спрогнозировали сокращение ВВП страны на 0,2% в текущем году и лишь минимальный рост на 0,2% в 2025 году. Ранее Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Германии в текущем году до 0,2%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi