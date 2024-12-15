Вице-канцлер: Бизнес-модель Германии загнана в угол

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии и кандидат в канцлеры от партии "зеленых" Роберт Хабек признал, что бизнес-модель страны "загнана в угол".

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии и кандидат в канцлеры от партии "зеленых" Роберт Хабек признал, что бизнес-модель страны "загнана в угол".

Как передает Report , об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

"В любом случае наша бизнес-модель действительно загнана в угол", - сказал Хабек.

При этом Хабек отметил, что ФРГ является экспортной страной, которой необходимы открытые рынки.

"Дональд Трамп закрывает рынки, Китай также закрывает рынки, повсюду продвигая свои электромобили. Это одна из серьезных проблем германской автомобильной промышленности", - подчеркнул министр.

По его словам, тот факт, что ФРГ уже много лет не инвестирует в инфраструктуру, в налоговые условия и в квалифицированную рабочую силу, также имеет негативное влияние.

"У нас действительно есть проблема с привлекательностью ФРГ как места для ведения бизнеса, но ее можно решить", - заключил глава ведомства.

Издание отмечает, что экономика ФРГ переживает серьезный кризис. В ноябре инфляция в стране ускорилась, составив 2,2% в годовом исчислении. Эксперты Германского федерального банка (Бундесбанка) спрогнозировали сокращение ВВП страны на 0,2% в текущем году и лишь минимальный рост на 0,2% в 2025 году. Ранее Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Германии в текущем году до 0,2%.