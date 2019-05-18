Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за скандальной видеозаписи - ОБНОВЛЕНО

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил в субботу об уходе в отставку на фоне публикации немецкими СМИ скандальной видеозаписи с его участием, на которой идет речь о возможных тайных финансовых сделках в обход австрийской счетной палаты перед парламентскими выборами в 2017 году.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сам вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе на пресс-конференции в Вене.
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Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку после публикации скандальной видеозаписи о тайных сделках.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает АПА.
Издание отмечает, что пост вице-канцлера Австрии вместо Штрахе займет министр транспорта Норберт Хофер.
Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщают, что Хайнц-Кристиан Штрахе, предположительно, обещал некой богатой россиянке долю в госзаказах в обмен на финансовую помощь на парламентских выборах 2017 года.
Tural AsadiАвтор новости