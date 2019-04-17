​Выборы в парламент Финляндии признали состоявшимися

"Проверка результатов парламентских выборов 2019 года была завершена окружными избирательными комиссиями, окончательные результаты можно найти на сайте министерства юстиции", - как передает Report со ссылкой на РИА Новости говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду.

Итоги распределения мест в парламент у основных партий не изменились.

Явка избирателей на парламентских выборах составила 72%. Из них 36,6% голосов были отданы досрочно, а остальные 35,5% были поданы в день выборов. При этом за рубежом проголосовали только 12,7% граждан Финляндии.

Напомим, что выборы в парламент Финляндии состоялись 14 апреля. Наибольшее число мест получили оппозиционная Cоциал-демократическая партия (40 мест), националистическая "Истинные финны" (39 мест), Коалиционная партия (38 мест), "Финляндский центр" (31 место) и "Зеленый союз" (20 мест).