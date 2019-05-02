​Выборы в местные органы власти пройдут в Англии и Северной Ирландии

Выборы в региональные органы власти пройдут в четверг в некоторых частях Соединенного Королевства. По их итогам станет известен состав 248 местных советов в Англии, состоящих из более чем 8,4 тыс. кресел, за которые поборются в общей сложности около 25 тыс. кандидатов. Выборы также пройдут в Северной Ирландии, где будут определены представители 11 советов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Голосование не будет проводиться в Шотландии, Уэльсе, Лондоне, Бирмингеме и английском графстве Корнуолл. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени, а завершат свою работу в 22:00. Особенностью данного голосования является то, что в нем наравне с британскими гражданами имеют право принимать участие проживающие в Соединенном Королевстве граждане Евросоюза. Такие выборы проводятся раз в четыре года, однако некоторые советы могут организовывать их вне этого цикла.

Участки для голосования, как и в случае с всеобщими парламентскими выборами, будут расположены в школах, домах культуры и церквях. Желающие проголосовать смогут сделать это также по доверенности или по почте. Волеизъявление будет происходить в таких крупных английских городах, как Манчестер, Ливерпуль, Ньюкасл, Йорк и Сток-он-Трент.