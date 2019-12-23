Выборы в Хорватии: президента изберут во втором туре - ОБНОВЛЕНО

Во второй тур выборов президента Хорватии выходят лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович и действующий глава государства Колинда Грабар-Китарович.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная избирательная комиссия по данным обработки данных с 99,8% участков.

По результатам обработки данных с 99,8% участков Зоран Миланович получает 29,57%, Грабар-Китарович – 26,65%, певец и предприниматель Мирослав Шкоро – 24,42%.

Таким образом, никто из кандидатов не набрал более половины голосов (50% плюс один голос), и во второй тур выходят Миланович и Грабар-Китарович. Он запланирован на 5 января.

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По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, представитель оппозиционной Социал-демократической партии и экс-премьер страны Зоран Миланович лидирует на выборах президента с 29,64% голосов, передает Report со ссылкой на РИА Новости

Отмечается, что Миланович лидирует на выборах президента Хорватии после обработки данных с 91,98% участков.

Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович набирает 26,92%, певец и предприниматель Мирослав Шкоро – 24,29

Ранее стало известно, что, согласно данным exit poll, Миланович лидирует на президентских выборах.