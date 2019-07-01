Выборы на руководящие посты в ряде европейских структур не состоялись

Выборы на руководящие посты в Еврокомиссии, Европарламенте, Европейском центральном банке и других структурах не состоялись.

Как сообщает французское бюро Report, переговоры, продолжающиеся в Брюсселе на протяжении двух недель, остались безрезультатными по причине разногласия мнений между государствами-членами Евросоюза.

Кандидатуры голландца Франса Тиммерманса на пост президента Еврокомиссии и немца Манфреда Вебера на пост президента Европарламента вызвали серьезные обсуждения.

Страны Восточной Европы встретили кандидатуру вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса резким протестом. Причина этого заключается в том, что в свое время он обвинил Польшу и Венгрию в действиях, противоречащих правовому государству.