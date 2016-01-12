​В ходе авиаударов ВВС Афганистана уничтожены боевики ИГ и "Талибана"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Вертолеты ВВС Афганистана обстреляли позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и движения "Талибан" на юге и востоке страны, в результате были ликвидированы 22 боевика, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что 18 боевиков ИГ были уничтожены в районе Ачин восточной провинции Нангархар. Также армия провела рейд в районе Герешек провинции Гильменд на юге страны, в результате которого были ликвидированы четыре талиба.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. По словам специального представителя ООН в Афганистане Николаса Хейса, "Талибан" и появившиеся в стране относительно недавно боевики "Исламского государства" вступили в прямое соперничество за влияние в трех провинциях. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах Афганистана, развернуло наступление на крупные города. В конце сентября боевики "Талибана" захватили североафганский Кундуз, насчитывавший в мирное время более 300 тыс. жителей, а ныне ведут атаки на Газни, административный центр одноименной провинции к юго-западу от столицы — Кабула.