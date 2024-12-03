Вьетнамский суд оставил в силе смертный приговор магнату, виновной в мошенничестве

Суд во Вьетнаме оставил в силе смертный приговор магнату Чыонг Ми Лан, отклонив ее апелляцию на приговор за растрату и взяточничество в громком деле о мошенничестве на 12 млрд долларов.

Суд во Вьетнаме оставил в силе смертный приговор магнату Чыонг Ми Лан, отклонив ее апелляцию на приговор за растрату и взяточничество в громком деле о мошенничестве на 12 млрд долларов.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Лан, председатель девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group, была приговорена к смертной казни в апреле за ее роль в крупнейшем в истории Вьетнама деле о финансовом мошенничестве.

Высший народный суд в южном Хошимине определил, что нет оснований для смягчения смертного приговора.

Если Лан сможет вернуть три четверти присвоенных денег, находясь в камере смертников, возможно, приговор может быть заменен на пожизненное заключение.

Государственные СМИ цитируют адвоката Лан, который заявил, что у нее было много смягчающих обстоятельств, включая "признание вины, раскаяние и возврат части присвоенных денег", но прокуроры заявили, что этого недостаточно.

Лан по-прежнему имеет право требовать пересмотра дела в соответствии с процедурами кассации или повторного судебного разбирательства во Вьетнаме.