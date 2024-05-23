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Вьетнамская компания SOVICO вложит в Казахстан 1 млрд долларов

Вьетнамская компания SOVICO вложит в Казахстан 1 млрд долларов Вьетнамская SOVICO Group вложит более 1 млрд долларов США в развитие гражданской авиации и экономики Казахстана.
Другие страны
23 мая 2024 г. 20:09
Вьетнамская компания SOVICO вложит в Казахстан 1 млрд долларов

Вьетнамская SOVICO Group вложит более 1 млрд долларов США в развитие гражданской авиации и экономики Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов рассказал, что в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом в рамках его визита в Сингапур было подписано соглашение о принципах с группой SOVICO.

"В соответствии с программой приватизации, мы продаем компанию Qazaq Air группе SOVICO. Таким образом, группа SOVICO в ближайшие 5 лет поставит как минимум 20 бортов компании Airbus и Boeing, как максимум будем стремиться к 50. Сумма прямых иностранных инвестиций составит более миллиарда долларов США", - отметил Жакупов.

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