Вьетнамская компания SOVICO вложит в Казахстан 1 млрд долларов

Вьетнамская SOVICO Group вложит более 1 млрд долларов США в развитие гражданской авиации и экономики Казахстана.

Вьетнамская SOVICO Group вложит более 1 млрд долларов США в развитие гражданской авиации и экономики Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов рассказал, что в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом в рамках его визита в Сингапур было подписано соглашение о принципах с группой SOVICO.

"В соответствии с программой приватизации, мы продаем компанию Qazaq Air группе SOVICO. Таким образом, группа SOVICO в ближайшие 5 лет поставит как минимум 20 бортов компании Airbus и Boeing, как максимум будем стремиться к 50. Сумма прямых иностранных инвестиций составит более миллиарда долларов США", - отметил Жакупов.