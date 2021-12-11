Вьетнам восстановит регулярное авиасообщения с другими странами

С 1 января 2022 года Вьетнам начнет восстановление регулярного авиасообщения с другими странами, прерванного в марте прошлого года из-за пандемии.

С 1 января 2022 года Вьетнам начнет восстановление регулярного авиасообщения с другими странами, прерванного в марте прошлого года из-за пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление подписал первый вице-премьер правительства республики Фам Бинь Минь.

На начальном этапе будут возобновлены регулярные коммерческие рейсы со странами и территориями с высоким уровнем пандемической безопасности, а также высоким уровнем вакцинации местного населения. В их числе Камбоджа, Китай, Лаос, Республика Корея, Сингапур, Соединенные Штаты, Таиланд, Япония, а также Тайвань.