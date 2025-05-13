Вьетнам усилит борьбу с контрафактом из-за переговоров с США по пошлинам

Власти Вьетнама активизировали борьбу с контрафактной продукцией и цифровым пиратством в целях смягчения торговых пошлин США.

Власти Вьетнама активизировали борьбу с контрафактной продукцией и цифровым пиратством в целях смягчения торговых пошлин США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников, таможенная служба Вьетнама усилит контроль за поступающими в страну предметами роскоши итальянского бренда Prada и французской группы компаний Kering, владеющей в том числе Gucci и Balenciaga, электроникой от Google и Samsung, товарами Lego и выпускающей кукол "Барби" компании Mattel, а также продукцией для личной гигиены американских Procter & Gamble и Johnson & Johnson. Власти Вьетнама также разослали письма с предупреждениями о недопустимости использования контрафактного программного обеспечения "десяткам компаний".

Согласно законопроекту, который должен быть утвержден парламентом Вьетнама в июне, Ханой также планирует создать специализированные суды для контроля за "выполнением обязательств Вьетнама по строгому соблюдению прав интеллектуальной собственности" (ИС).

По словам одного из собеседников агентства, усиление мер по защите ИС стало одной из тем переговоров по пошлинам между США и Вьетнамом, которые также затрагивают борьбу с незаконной перевалкой грузов и смягчение тарифных и нетарифных мер в отношении американских компаний.