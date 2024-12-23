Вьетнам потратит $11,6 млрд на проект железной дороги до границы с Китаем

Вьетнам приступит к строительству нового железнодорожного маршрута стоимостью $11,6 млрд от крупнейшего северного порта Хайфон до границы с Китаем.

Вьетнам приступит к строительству нового железнодорожного маршрута стоимостью $11,6 млрд от крупнейшего северного порта Хайфон до границы с Китаем.

Как передает Report, об этом пишет газета "Туой че".

Железная дорога протяженностью 417 км пройдет через девять провинций и городов, связав портовый город Хайфон с приграничной с Китаем провинцией Лаокай, отмечает издание.

Как сообщил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, в феврале будущего года правительство страны представит этот проект на утверждение Национальному собранию (однопалатный парламент).

Премьер поручил соответствующим министерствам, ведомствам и местным органам власти ускорить подготовку инвестиционного обоснования проекта железнодорожной линии Лаокай - Ханой - Хайфон, строительство которой должно начаться в соответствии с графиком в наступающем году и будет завершено, как ожидается, к концу 2030 года.