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Вьетнам получит от Pfizer около 22 млн доз вакцины от коронавируса для детей

Вьетнам получит от Pfizer около 22 млн доз вакцины от коронавируса для детей Министерство здравоохранения Вьетнама согласовало с производителем вакцины Pfizer объемы и планы поставок препарата для иммунизации от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Другие страны
4 марта 2022 г. 10:35
Вьетнам получит от Pfizer около 22 млн доз вакцины от коронавируса для детей

Министерство здравоохранения Вьетнама согласовало с производителем вакцины Pfizer объемы и планы поставок препарата для иммунизации от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета "Нян зан" со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики До Суан Туена.

По его словам, в соответствии с достигнутыми договоренностями 7 млн доз вакцины будут доставлены во Вьетнам до конца текущего месяца и еще 14,9 млн - в четвертом квартале этого года. Кампания иммунизации охватит в общей сложности 11,8 млн юных граждан страны в возрасте от 5 до 11 лет.

Вакцинация от COVID-19 детей и подростков проводится во Вьетнаме с конца октября прошлого года. На начальном этапе прививки делаются несовершеннолетним в возрастной категории от 12 до 17 лет. В соответствии с инструкцией Минздрава, дети в обязательном порядке проходят обследование перед вакцинацией. Сама иммунизация осуществляется с согласия их родителей или официальных опекунов.

По оценкам Минздрава, Вьетнам вошел в число стран мира с самыми высокими темпами иммунизации и наибольшим охватом населения вакцинацией. К настоящему времени уже 100% взрослых граждан в возрасте от 18 лет привиты двумя дозами вакцины, а до конца первого квартала 2022 года предполагается завершить их ревакцинацию третьей дозой.

Во Вьетнаме официально зарегистрированы и разрешены к применению девять вакцин от COVID-19. В их числе российская вакцина "Спутник V", американские Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, а также британско-шведская AstraZeneca, китайская Vero Cell, вакцина Hayat Vax, производимая в Объединенных Арабских Эмиратах, кубинская Abdala и индийская Covaxin.

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