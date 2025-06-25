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Вьетнам отменяет смертную казнь по перечню статей, в том числе госпереворот

Вьетнам отменяет смертную казнь по перечню статей, в том числе госпереворот Вьетнам отменяет смертную казнь по перечню статей, в том числе госпереворот
Другие страны
25 июня 2025 г. 09:33
Вьетнам отменяет смертную казнь по перечню статей, в том числе госпереворот

Вьетнам со следующего месяца отменит смертную казнь за ряд преступлений, включая финансовые махинации и попытку госпереворота.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление законодательного органа страны.

К числу преступлений, за которые больше не будут применять смертную казнь, относятся порча государственного имущества, производство поддельных лекарств, развязывание агрессивных войн, шпионаж и перевозка наркотиков.

По информации агентства, теперь максимальное наказание за эти преступления - пожизненное заключение. Тем, кто был приговорен к высшей мере по указанным статьям до 1 июля, но еще не был казнен, приговор будет заменен на пожизненное заключение.

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Версия на английском языке Vietnam to remove death penalty for embezzlement

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