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Вьетнам откроется для туристов с 15 марта

Вьетнам откроется для туристов с 15 марта Власти Вьетнама согласились открыть границы для международных туристов с 15 марта.
Другие страны
16 февраля 2022 г. 20:57
Вьетнам откроется для туристов с 15 марта

Власти Вьетнама согласились открыть границы для международных туристов с 15 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Сообщается, что Министерство культуры, спорта и туризма, Минздрав, МИД и Министерство транспорта Вьетнама выступили с предложением возобновить политику одностороннего безвизового режима для 13 стран и двустороннего безвизового режима для 88 стран и регионов, как это было до пандемии. Предложение было одобрено заместителем премьер-министра Вьетнама с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности, связанных с COVID-19.

Туристы, въезжающие во Вьетнам, должны будут предъявить свидетельство о прохождении полного курса вакцинации или о перенесенном заболевании. Кроме того, им необходимо будет пройти ПЦР-тестирование.

Днем ранее Ханой официально снял ограничения на международные перелеты, введенные из-за COVID-19.

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