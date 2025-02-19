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Вьетнам одобрил строительство железной дороги с Китаем на $8,3 млрд

Вьетнам одобрил строительство железной дороги с Китаем на $8,3 млрд Парламент Вьетнама одобрил резолюцию о строительстве новой железной дороги стоимостью $8.3 млрд.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 15:01
Вьетнам одобрил строительство железной дороги с Китаем на $8,3 млрд

Парламент Вьетнама одобрил резолюцию о строительстве новой железной дороги с Китаем, стоимость проекта оценивает в $8,3 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что маршрут должен соединять крупный морской порт на севере Вьетнама с Китаем.

Агентство подчеркнуло, что часть проекта будет финансироваться за счет кредитов от китайского правительства.

Кроме этого, законодательный орган утвердил политику по развитию атомных электростанций во Вьетнаме, первая из которых должна быть построена в 2031 году, и поддержку местных компаний действующих в сфере производства полупроводников.

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