Вьетнам направит около $20 млрд на развитие экономики

Правительство Вьетнама инициировало масштабный план развития инфраструктуры, направленный на стимулирование экономического роста и собирается финансировать 129 проектов связанных с развитием городов и транспорта.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Лаокай".

Отмечается, что общий объем инвестиций составляет $18 млрд (478 трлн вьетнамских донгов).

Кроме того, подчеркивается, что 121 проект на сумму $30,5 млрд будет финансироваться из "других источников".

Премьер-министр Фам Минь Тинь отметил, что по ожиданиям, эти инвестиции составят 13% ВВП Вьетнама и значительно изменят стратегическую инфраструктуру страны.