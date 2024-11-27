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Вьетнам, Индонезия и ОАЭ проявили интерес к ракетам BrahMos

Вьетнам, Индонезия и ОАЭ проявили интерес к ракетам BrahMos Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace обсуждает поставку производимых на нем сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos с Вьетнамом, Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
Другие страны
27 ноября 2024 г. 11:05
Вьетнам, Индонезия и ОАЭ проявили интерес к ракетам BrahMos

Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace обсуждает поставку производимых на нем сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos с Вьетнамом, Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил управляющий содиректор BrahMos Aerospace Александр Максичев.

"Есть разговоры с Индонезией, с Вьетнамом, с [Объединенными Арабскими] Эмиратами. Вот эти страны, которые в первую очередь проявили интерес", - сказал он.

"Эти три страны", - добавил Максичев, отвечая на вопрос, с кем могут быть подписаны контракты на поставку ракет BrahMos. Он не стал вдаваться в детали того, на каком этапе находятся переговоры о возможной закупке ими вооружения.

Ракета BrahMos разработана российским предприятием "НПО машиностроения" и Организацией оборонных исследований и разработок Индии. Ее первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. Различные модификации сегодня стоят на вооружении индийских ВВС, ВМС и сухопутных войск. BrahMos Aerospace также предлагает такие ракеты на экспорт в третьи страны. Первым иностранным заказчиком стали Филиппины.

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Версия на английском языке Vietnam, Indonesia, UAE show interest in BrahMos missiles

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