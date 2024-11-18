Вьетнам и Бразилия повысили уровень отношений до стратегического партнерства

Вьетнам и Бразилия повысили межгосударственные отношения до уровня стратегического партнерства.

Вьетнам и Бразилия повысили межгосударственные отношения до уровня стратегического партнерства.

Как передает Report со ссылкой на Вьетнамское информационное агентство (ВИА), соответствующее заявление было принято по итогам встречи президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, возглавившим вьетнамскую делегацию на саммите стран Группы двадцати (G20), который начинается в понедельник в Рио-де-Жанейро.

"Руководствуясь общим стратегическим видением того, как вывести отношения двух стран на более глубокий и предметный уровень развития на двустороннем, региональном и глобальном уровнях, руководители двух стран договорились повысить уровень отношений между Вьетнамом и Бразилией до уровня стратегического партнерства и приняли Совместную декларацию между Вьетнамом и Бразилией о повышении уровня отношений до стратегического партнерства", - отмечает агентство. Стороны договорились координировать реализацию мер по укреплению двустороннего взаимодействия в соответствии с изменившимся форматом отношений, а также содействовать расширению сотрудничества в новых областях, отвечающих потребностями обеих сторон, таких как высокие технологии, цифровая трансформация, энергетическая трансформация, биотопливо, охрана окружающей среды и реагирование на изменение климата, указывает ВИА.

Сообщается, что лидеры двух стран высоко оценили важность сотрудничества в области обороны и безопасности и договорились укреплять сотрудничество в сфере подготовки военных кадров, оборонной промышленности, военных поставок, логистики, медицины и миротворчества на основе подписанного в сентябре 2023 года двустороннего меморандума о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству. Также Вьетнам и Бразилия договорились расширять партнерские связи в области предупреждения транснациональной преступности и кибербезопасности, информирует вьетнамское агентство.