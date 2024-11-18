Вьетнам и Бразилия повысили уровень отношений до стратегического партнерства

Вьетнам и Бразилия повысили межгосударственные отношения до уровня стратегического партнерства.
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"Руководствуясь общим стратегическим видением того, как вывести отношения двух стран на более глубокий и предметный уровень развития на двустороннем, региональном и глобальном уровнях, руководители двух стран договорились повысить уровень отношений между Вьетнамом и Бразилией до уровня стратегического партнерства и приняли Совместную декларацию между Вьетнамом и Бразилией о повышении уровня отношений до стратегического партнерства", - отмечает агентство. Стороны договорились координировать реализацию мер по укреплению двустороннего взаимодействия в соответствии с изменившимся форматом отношений, а также содействовать расширению сотрудничества в новых областях, отвечающих потребностями обеих сторон, таких как высокие технологии, цифровая трансформация, энергетическая трансформация, биотопливо, охрана окружающей среды и реагирование на изменение климата, указывает ВИА.
Сообщается, что лидеры двух стран высоко оценили важность сотрудничества в области обороны и безопасности и договорились укреплять сотрудничество в сфере подготовки военных кадров, оборонной промышленности, военных поставок, логистики, медицины и миротворчества на основе подписанного в сентябре 2023 года двустороннего меморандума о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству. Также Вьетнам и Бразилия договорились расширять партнерские связи в области предупреждения транснациональной преступности и кибербезопасности, информирует вьетнамское агентство.