Ветеран НАТО описал стратегию Пентагона на 2022 год

Стратегию Министерства обороны США на 2022 год можно описать модным термином "интегрированная оборона".

Стратегию Министерства обороны США на 2022 год можно описать модным термином "интегрированная оборона".

Как передает Report, об этом написал ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive .

Автор материала приводит выдержки из выступления Мары Карлин, исполняющей обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики.

"Интегрированная оборона - это новое модное слово, которое описывает новую стратегию Пентагона", - отметил он.

Новая стратегия должна быть представлена в начале 2022 года. Основное внимание в документе будет уделяться Китаю. При этом, пишет Атламазоглу, "как глобальная сила, Пентагон планирует работать с союзниками и партнерами для решения других проблем, которые, метастазируют или меняются, но не исчезают".