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Весь медперсонал больницы города Чуприя в Сербии заразился коронавирусом

​Весь медперсонал больницы города Чуприя в Сербии заразился коронавиру

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Главврач и 17 врачей и медсестер Общей больницы города Чуприя в Сербии заразились коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство TANJUG.

По его данным, 18 медиков во главе с главврачом изолированы в нескольких отделениях. Оперативный штаб по борьбе с вирусом принял решение тестировать всех работников учреждения, а здания больницы, поликлиники и городского сектора здравоохранения полностью продезинфицировать.

По словам и.о. главврача Ивана Милоевича, семь из 18 медиков госпитализированы, одна медсестра находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

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